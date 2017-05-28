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مجلس النواب يناقش غداً خطورة ظاهرة الإرهاب محلياً ودوليًا

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مجلس النواب يناقش غداً خطورة ظاهرة الإرهاب محلياً ودوليًا مجلس النواب يناقش غداً خطورة ظاهرة الإرهاب محلياً ودوليًا

التحرير

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يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من العضو عفيفى كامل وتسعة عشر عضوًا، عن ظاهرة الإرهاب التى تشكل خطورة على أمن واقتصاد المجتمع المحلى والاقليمى والدولى.

وقال عفيفي كامل في تصريحات لـ«التحرير»، إن الهدف من الطلب المقدم فتح النقاش مع كافة الجهات المعنية سواء من أو المجتمع المدني أو الجهات الأمنية، أو الإعلام؛ كمحاولة لوضع اليد علي أسباب ظاهرة الارهاب، والخروج بنتائج وتوصيات، يمكن العمل من خلالها.

وأشار إلي أن مجلس النواب مهمته رقابية قبل أن تكون تشريعية ولذلك لابد من معرفة الأسباب التي دفعت لتلك الظاهرة، وهل هناك قصور يستوجب المحاسبه أم قصور لقلة الإمكانيات المادية والتكنولوجيه، لافتاً إلي أن الأمر لا يقتصر علي الجهات الأمنية فقط ولكنه الإعلام له دور، وكذلك الجهات الدينية، وهل الأمر يتطلب اصدار تشريعات معينه ام لا.

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التحرير

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