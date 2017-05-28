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طلبات الصرف الصحي تتصدر 92 اقتراحا للنواب خلال شهر رمضان

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طلبات الصرف الصحي تتصدر 92 اقتراحا للنواب خلال شهر رمضان طلبات الصرف الصحي تتصدر 92 اقتراحا للنواب خلال شهر رمضان

التحرير

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أدرجت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب 92 اقتراحا برغبة للنواب عن دوائر مختلفة لتنفيذ مشروعات أو إصلاح خدمات ورصف طرق وتغطية ترع.

وجاء في مقدمة الرغبات طلب النائب لطفي شحاتة، بشأن مد مشروع الصرف الصحي لقرى كفر الجرارية، أبو زيد، كفر النوار حنا، الزند، كفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد بشأن ضرورة إنشاء وحدة بيطرية بجمعية الصالحات الزراعية بسيدى سالم، محافظة كفر الشيخ، وطلب نفس النائب بشأن ضرورة إلغاء مجلس المحاصيل السكرية. 

وطالب النائب صلاح شوقى عقيل إنشاء وحدة ميكنة زراعية بناحية قرية المدمر، مركز طما، محافظة سوهاج، وإقامة مقر لبنك الزراعة المصرى بناحية القرية المدمر.

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وشدد النائب زكريا حسان ضرورة استكمال المتحف الإقليمى للآثار بسوهاج المتوقف منذ عام 1989، والنائب خالد أبو خطيب سرعة تنقيب عدد من التلال داخل مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة.
 

 

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التحرير

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