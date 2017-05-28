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مؤشر البحث العلمي: 24293 بحث علمي مشترك بين مصر والدول الأجنبية خلال عامين

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مؤشر البحث العلمي: 24293 بحث علمي مشترك بين مصر والدول الأجنبية خلال عامين مؤشر البحث العلمي: 24293 بحث علمي مشترك بين مصر والدول الأجنبية خلال عامين

التحرير

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أعلن مؤشر العلوم والتكنولوجيا الصادر عن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن عدد الدول التى تم التعاون معها فى نشر أبحاث علمية مشتركة بين باحثين مصريين وباحثين فى تلك الدول 185 دولة، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2016، حيث بلغ عدد الأبحاث المشتركة 24293 بحث دولى وذلك وفقا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS.

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وأوضح المؤشر أن المملكة العربية جاءت فى المرتبة الأولى حيث تم التعاون فى 9009 بحث دولى مشترك، والولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الثانية بعدد 4773 بحث دولى ثم المانيا فى المرتبة الثالثة بعدد 2402 بحث دولى.

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التحرير

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