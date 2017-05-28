لعشاق الكروس أوفر الفاخر.. أسعار الفئة «X» المستعملة لـ«BMW»

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "BMW" الألمانية خلال الفترة الأخيرة لفئتها الخاصة بالسيارات الكروس أوفر "X”..

X1

تعد السيارة هي المساهم الرئيسي في إشهار وتوسيع قاعدة الفئة "X” الجماهيرية داخل السوق المصري، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2011 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 350 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 850 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

X3

قد تكون أشهر سيارات الفئة "X” للشركة الألمانية داخل مصر بشكل واضح، وتتراوح أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات، من 2007 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى مليون و200 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

X4

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على الرغم من تاريخها القصير داخل السوق المصري، فإنها استطاعت تحقيق شهرة واسعة داخل مصر، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من مليون وحتى مليون و600 ألف جنيه.

X5

تمتلك تاريخًا طويلًا من التواجد داخل السوق المصري، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2001 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى مليون و800 ألف جنيه.

X6

واحدة من أشهر سيارات الفئة "X” للشركة الألمانية داخل مصر بشكل واضح، وتتراوح أسعار موديلاتها التي توجد في سوق السيارات، من 2010 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من مليون و100 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 2 مليون جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.