بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة "فرح" لم يُهتك عرضها

الشرقية – فاطمة الديب:

أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي بالشرقية، لتشريح جثة الطفلة "فرح. م. ع"، التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، عدم تعرضها لاعتداء جنسي وهتك عرضها داخل مدرستها "العباسة" بمدينة أبو حماد.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه سيتم إرسال التقرير النهائي، قريبًا، إلى النيابة العامة، والذي يحتوي على السبب النهائي لوفاة الطفلة.

تعود أحداث الواقعة لليوم الأول من شهر مارس الماضي، عندما أمر المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتشريح جثة الطفلة "فرح. م. ع" البالغة من العمر 10 سنوات، والتي توفيت داخل مستشفى "الأحرار" بالزقازيق؛ لبيان سبب الوفاة، بعدما أكد الكشف الطبي تهتك غشاء بكارتها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "فرح.م.ع" 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة "العباسة" بأبو حماد؛ داخل مستشفى الأحرار؛ متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وأفادت التحريات، بدخول الطفلة مستشفى "الأحرار" يوم الاثنين 20 فبراير الماضي؛ بعد إصابتها بنزيف حاد حال وجودها بمدرستها، حيث استأذنت من مُعلمتها لدخول الحمام، إلا أنها بدأت تنزف من فمها وأنفها فور عودتها إلى الفصل مرة أخرى، فتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة إدارة المدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ؛ نتيجة عيب خِلقي، فيما ساءت حالتها الصحية، ما تطلب توقيع كشف طبي جديد عليها، تبين من خلاله إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، الأمر الذي رجح تعرضها للاغتصاب.