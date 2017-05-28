أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري -
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل -
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري -
10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة "فرح" لم يُهتك عرضها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد وفاتها بشهرين.. الطب الشرعي: الطفلة "فرح" لم يُهتك عرضها

12:56 م الأحد 28 مايو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي بالشرقية، لتشريح جثة الطفلة "فرح. م. ع"، التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، عدم تعرضها لاعتداء جنسي وهتك عرضها داخل مدرستها "العباسة" بمدينة أبو حماد.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه سيتم إرسال التقرير النهائي، قريبًا، إلى النيابة العامة، والذي يحتوي على السبب النهائي لوفاة الطفلة.

تعود أحداث الواقعة لليوم الأول من شهر مارس الماضي، عندما أمر المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بتشريح جثة الطفلة "فرح. م. ع" البالغة من العمر 10 سنوات، والتي توفيت داخل مستشفى "الأحرار" بالزقازيق؛ لبيان سبب الوفاة، بعدما أكد الكشف الطبي تهتك غشاء بكارتها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "فرح.م.ع" 10 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة "العباسة" بأبو حماد؛ داخل مستشفى الأحرار؛ متأثرة بإصابتها بنزيف حاد بالمخ.

وأفادت التحريات، بدخول الطفلة مستشفى "الأحرار" يوم الاثنين 20 فبراير الماضي؛ بعد إصابتها بنزيف حاد حال وجودها بمدرستها، حيث استأذنت من مُعلمتها لدخول الحمام، إلا أنها بدأت تنزف من فمها وأنفها فور عودتها إلى الفصل مرة أخرى، فتم نقلها إلى المستشفى بمعرفة إدارة المدرسة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها بنزيف حاد بالمخ؛ نتيجة عيب خِلقي، فيما ساءت حالتها الصحية، ما تطلب توقيع كشف طبي جديد عليها، تبين من خلاله إصابتها بتهتك بغشاء البكارة، الأمر الذي رجح تعرضها للاغتصاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس قاتل زوجته بسبب

    حبس قاتل زوجته بسبب "إدمانها الهيروين" في الشرقية

    أخبار
  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بميكروباص بالإسكندرية

    مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بميكروباص بالإسكندرية

    أخبار
  • العثور على جثة سائق حكومي مشنوقًا في أسيوط

    العثور على جثة سائق حكومي مشنوقًا في أسيوط

    أخبار
  • بالصور.. حريق بمنزل مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة

    بالصور.. حريق بمنزل مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيفي عبده توضح الفارق بينها وبين مريام فارس في

    فيفي عبده توضح الفارق بينها وبين مريام فارس في "رامز تحت الأرض"فنون

  • كيف يصوم المسلمون في البلاد التي لا تغرب فيها الشمس؟

    كيف يصوم المسلمون في البلاد التي لا تغرب فيها الشمس؟أخبار

  • يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

    يارا تهنئ النني بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزيفنون

  • خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًا

    خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًاأخبار

  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا

    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنياأخبار

  • مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفس

    تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفسأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز