تشديد الإجراءات الأمنية بقرية "هوارة عدلان" بعد مصرع 5 أشخاص بسبب الثأر

القاهرة ـ (أ ش أ):

شددت أجهزة الأمن بالفيوم إجراءاتها، وكثفت تواجدها بقرية هوارة عدلان، التابعة لمركز الفيوم، اليوم الأحد، بعد سقوط 5 ضحايا جدد في الصراع على الميراث بين عائلتين، ليرتفع عدد ضحايا الصراع بين العائلتين إلى 7، بعد مصرع اثنين فور نشوب الخلاف العام الماضي.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم بمقتل 5 أشخاص قبل أذان المغرب، أمس السبت، بـ15 دقيقة.

كشفت تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم, أن خلافًا وقع في بداية العام 2016 بين عائلتي "الجرارية" و"المزينين"، على خلفية طلاق إحدى السيدات من عائلة المزينين، وسقوط قتيل في هذه الأحداث، التي تطورت إلى محاولة ثأر تجددت اليوم بمعركة بالأسلحة الآلية، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من عائلة الجرارية وآخر من عائلة المزينين.

وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول منازل العائلتين، وألقت القبض على 7 أشخاص من العائلتين، بحوزتهم أسلحة آلية، وفرد خرطوش، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت نيابة مركز الفيوم للتحقيق.​

وانتقلت 15 سيارة إسعاف لإخلاء القتلى والمصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزي والمستشفى الجامعي، للفصل بين مصابي العائلتين، للحيلولة دون وقوع أعمال انتقامية وثأرية بين طرفي الخصومة.

وأسفرت المعركة عن مصرع أربعة من الطرف الأول، وإصابة 9 من نفس العائلة، ومن الطرف الثاني عائلة "المزين" لقي شخص مصرعه وأصيب آثنان آخران.

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