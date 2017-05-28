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القبض على المتهم بقتل شخصين بأطفيح انتقاما لشقيقه

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مصراوي Masrawy

القبض على المتهم بقتل شخصين بأطفيح انتقاما لشقيقه

12:54 م الأحد 28 مايو 2017

القبض على المتهم بقتل شخصين بأطفيح انتقاما لشقيقه

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، براسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل شخصين بمركز أطفيح بسبب خلافات ثأرية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا منذ 3 أيام بمقتل مصلح شحاته وشهرته "عيد الديب"، 45 عاما، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وعلوم محمود وشهرته "كارم"، 41 عاما، عامل، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن المتهم يدعى "رمضان م."، 18 عاما، عامل؛ أخذا بالثأر لقيام نجل شقيق المجني عليه الأول بقتل شقيقه "مختار"، 23 عاما، بالاشتراك مع زوجته "عزة"، 19 عاما؛ لوجود علاقة عاطفية بينهما.

وتمكنت مأمورية من ضبط المتهم بإحدى العشش بمنطقة جبلية بالطريق الصحراوي، وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9مم، وطلقة.

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