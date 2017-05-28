سقوط نشالة السيدات في عين شمس

كتب فتحى عمر وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط ربة منزل عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي من سيدة؛ بالاشتراك مع أخرى فرت هاربة.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "مسعدة.ع"، 25 سنة، ربة منزل" عقب قيامها بالاشتراك مع أخرى "فرت هاربة اثناء الضبط" فى سرقة مبلغ مالي 30 ألف جنيه من "ندي.آ"، 23 سنة، صاحبة مركز حضانة"، حال تواجدها أمام مكتب بريد أبو الفتوح عبد الله، دائرة القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والنشل"، وبالاشتراك مع "رانيا.ر"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة مركز بلقس-قليوبية.

وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة اعترفت باشتراكها مع المتهمة الهاربة في ارتكاب حادثتين بذات الأسلوب.

تم بإرشادها ضبط مبلغ مالي 15 ألف جنيه اعترفت أنها من متحصلات تلك الحوادث، وأن باقي المبلغ بحوزة المتهمة الهاربة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري العمل على ضبط المتهمة الهاربة.