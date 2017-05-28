زعيم كوريا الشمالية يختبر سلاحا جديدا مضادا للطائرات
زعيم كوريا الشمالية يختبر سلاحا جديدا مضادا للطائرات
12:59 م الأحد 28 مايو 2017
سلاحا جديدا مضادا للطائرات
سول - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية اليوم الأحد أن الزعيم كيم جونج-أون تفقد اختبار إطلاق نوع جديد من نظام أسلحة موجه مضاد للطائرات، حيث أصدر أوامر بإنتاج واسع لهذا السلاح ونشره لدعم الهيمنة الجوية للنظام الشيوعي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم جونج-أون تابع "الاختبار الناجح" الذي نظمته أكاديمية العلوم الدفاعية الوطنية، بدون الكشف عن موعد ولا مكان هذا الاختبار.
وقال كيم لمسؤولي الجيش الشعبي الكوري ومسؤولي الأكاديمية إن قدرة نظام السلاح زادت، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فيما يتعلق بالكفاءة في رصد وتتبع الاهداف، بالاضافة إلى دقة الاستهداف، طبقا للوكالة.
وكان كيم قد تفقد في وقت سابق اختبار لنظام اسلحة موجه مضاد للطائرات في إبريل 2016، ويبدو أن أحدث اختبار يركز على تحسين الصواريخ الموجهة أرض-جو، التي تم نشرها العام الماضي.
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