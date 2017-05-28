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اتهام قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بالتورط في قتال بين العشائر

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مصراوي Masrawy

اتهام قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بالتورط في قتال بين العشائر

12:52 م الأحد 28 مايو 2017

اتهام قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بالتورط في قتال بين العشائر

قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال

مقديشو - (د ب أ):

وجهت اتهامات لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بالتورط في قتال بين العشائر في إقليم "شبيلي السفلى" جنوب الصومال أمس السبت، طبقا لما ذكرته قناة "شبيلي" الإذاعية الصومالية اليوم الأحد.

وكانت تقارير قد ذكرت أن أميسوم أطلقت ستة قذائف هاون على الأقل بمنطقة موري، مستهدفة قرى سكنية، حيث كانت الاشتباكات بين العشائر مستمرة، خلال الايام القليلة الماضية.

وقتل عدة أشخاص في قصف لقذائف الهاون بشكل عشوائي من قبل أميسوم.

وقال سكان محليون إن جنود الاتحاد الأفريقي قتلوا مدنيين، عند بئر مياه، بالقرب من منطقة أفجويي، الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت.

وتقدم أميسوم الدعم لواحدة من العشائر المتنافسة، التي تقاتل من أجل السيطرة على إقليم "شبيلي السفلى"، طبقا لسكان تحدثوا لإذاعة شبيلي شريطة عدم الكشف عن هوباتهم.

غير أن أميسوم لم تصدر بعد بيانها الخاص فيما يتعلق بالاتهامات.

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