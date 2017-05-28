مسؤول فلسطيني: تعليق إضراب الأسرى جاء بعد الاستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم

رام الله - (د ب أ):

قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن اتفاق تعليق الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية تتضمن الاستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم.

واعتبر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع، في بيان صحفي، أن إضراب الأسرى الذي استمر 41 يوما "أدى إلى تحول جذري على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى يمكن أن يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم".

وبحسب قراقع، فإن من أبرز ما تم الاتفاق عليه توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي للأسرى داخل السجون مع ذويهم، وتحسين الزيارات بجعلها مرتين شهريا ورفع الحظر الأمني على الأبناء.

وأضاف أنه تم كذلك الاتفاق على عدد من القضايا المتعلقة بالوضع المعيشي للأسرى داخل السجون إلى جانب حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى داخل السجون وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.

وكان أعلن أمس عن تعليق مئات الأسرى الفلسطينيين من أصل زهاء ستة ألاف أسير لدى إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 41 يوما، فيما اعتبرت الحكومة والفصائل الفلسطينية أن ما تحقق للأسرى يمثل "انتصار".