مسؤول فلسطيني: تعليق إضراب الأسرى جاء بعد الاستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم
مسؤول فلسطيني: تعليق إضراب الأسرى جاء بعد الاستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم
12:40 م الأحد 28 مايو 2017
رام الله - (د ب أ):
قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن اتفاق تعليق الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية تتضمن الاستجابة إلى 80 بالمئة من مطالبهم.
واعتبر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع، في بيان صحفي، أن إضراب الأسرى الذي استمر 41 يوما "أدى إلى تحول جذري على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى يمكن أن يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم".
وبحسب قراقع، فإن من أبرز ما تم الاتفاق عليه توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي للأسرى داخل السجون مع ذويهم، وتحسين الزيارات بجعلها مرتين شهريا ورفع الحظر الأمني على الأبناء.
وأضاف أنه تم كذلك الاتفاق على عدد من القضايا المتعلقة بالوضع المعيشي للأسرى داخل السجون إلى جانب حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى داخل السجون وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.
وكان أعلن أمس عن تعليق مئات الأسرى الفلسطينيين من أصل زهاء ستة ألاف أسير لدى إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 41 يوما، فيما اعتبرت الحكومة والفصائل الفلسطينية أن ما تحقق للأسرى يمثل "انتصار".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في أول أيام رمضان.. الأسرى ينتصرون والفرحة تعم فلسطين
-
الأسرى الفلسطينيون بسجون إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام
-
قراقع: الأسرى يطالبون بالاعتراف بهم كأسرى حرب ونقلهم إلى سجون بالضفة
-
39 يومًا على إضراب الكرامة .. والأسرى قد يلجأون إلى الفوضى
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنياأخبار
-
النيابة: الإرهابيون استولوا على متعلقات ضحايا حادث المنياأخبار
-
مسلسل "عفاريت عدلي علام" - الحلقة الأولىفنون
-
صرخة فتاة تنقذها من "أنياب" 3 أشخاص بالعمرانيةأخبار
-
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسهأخبار
-
وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار