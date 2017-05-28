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بالصور- 4480 فرصة عمل في القطاع الخاص برواتب تصل لـ4000 جنيه ​

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مصراوي Masrawy

بالصور- 4480 فرصة عمل في القطاع الخاص برواتب تصل لـ4000 جنيه ​

12:58 م الأحد 28 مايو 2017

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بالصور.. نقيب الصيادلة يزور مصابي حادث المنيا بمعهد ناصر

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بالصور.. نقيب الصيادلة يزور مصابي حادث المنيا بمعهد ناصر

كتبت- نورا ممدوح:

ينشر "مصراوي"، النشرة القومية للتشغيل، الصادرة عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، والتي تضم 4480 فرصة عمل بالقطاع الخاص داخل البلاد، ويستمر التقديم عليها حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وتضمنت النشرة تفاصيل الوظائف المُعلن عنها من الشروط والمزايا والرواتب التي تصل إلى 4000 جنيه في بعض الوظائف، فضلاً عن الإعلان عن طريقة التواصل مع الشركات الطالبة للعمالة.

وتنوعت الوظائف المُعلن عنها بين خدمة عملاء، مندوب مبيعات، وضابط أمن، ومهندسين حديثي التخرج، وشيفات، ومدير مطعم، وعامل مخازن، سائقين، وسائق لودر ، وسائق هراس، وسائق حفار مساعد فني، وميكانكي معدات، وفني صيانة، وعامل مطبعة، وعامل افران، وعامل قص زجاج، ومهندس ميكانيا، وممهندس كهرباء، مشرف جودة، ومدخل بيانات، وعامل انتاج، وفني لحام، وفني دهان، وكهربائي سيارات، وميكانيكي، مراقب جودة، ومحاسب، ومهندس زراعي مشرف زراعي، ومحامي، وعامل تعبئة.

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