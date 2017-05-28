«المكسرات والاستحمام».. 7 طرق للعناية ببشرتك في رمضان

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كثير من النساء تنشغل في شهر رمضان الكريم عن الاهتمام بصحتهن وجمالهن، على الرغم من أن الصيام والعطش قد يسبب أضرار بالبشرة والصحة، ولذلك نقدم لك مجموعة من النصائح للعناية ببشرتك في رمضان:

1- تناول الكثير من الماء بعد الإفطار

بعد كسر الصيام تأكدي من تناول الأطعمة التي تعتمد على الماء مثل الشوربة والسلطة، واحرصي أيضًا على تناول 8 أكواب من الماء على الأقل قبل البدأ في صيام اليوم التالي، وبذلك تحافظي على رطوبة بشرتك في رمضان.

2- التقليل من منتجات الألبان

أوضح خبراء التجميل أن منتجات الألبان تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور، ولذلك عليك بالابتعاد عن منتجات الألبان والحلوى الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف وغيرها، للحفاظ على صفاء بشرتك.

3- الابتعاد عن المشروبات الغازية

واحدة من أكثر النصائح أهمية للحفاظ على جمالك؛ فعليك بالابتعاد تماما عن تناول المشروبات الغازية والمشروبات والأطعمة التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشيكولاتة وغيرها؛ حيث أن تلك الأطعمة تمتص المعادن من الجسم، وهو ما يكون له أثر سلبي على البشرة.

4- العناية بالعين

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تعاني كثيرات في شهر رمضان من ظهور الهالات السوداء تحت العينين بسبب نقص كمية الماء بالجسم والاستيقاظ لوقت متأخر وعدم تناول الأطعمة الصحية، ولذلك عليك باستخدام أكياس الشاي في ترطيب منطقة العينين والحصول على ثماني ساعات من النوم يوميا.

5- الابتعاد عن آشعة الشمس

إذا كنتِ تخرجين في الصباح فاحرصي على تجنب التعرض لآشعة الشمس والبقاء قدر الإمكان في الظل، واستخدام الكريمات الواقية من الآشعة الضارة، وذلك لأن الشمس تستنزف الماء الموجود بالجسم وهو ما يسبب أضرار بالجلد خاصة في الصيام.

6- المكسرات

استغلي شهر رمضان الكريم في العناية ببشرتك عن طريق تناول وجبة خفيفة يوميا من المكسرات، فهي تعمل على تجديد شباب بشرتك وحيوتها وتحمي من التجاعيد، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية والأحماض الدهنية.

7- الترطيب

احرصي على ترطيب بشرتك دائما في الصيام بغسل وجهك والاستحمام بالماء البارد فهذا سيرطب الجلد ولن يشعرك بحرارة الجو في الصيف، كما أن الماء البارد يقلل من شيخوخة البشرة وينشط الأوعية الدموية.