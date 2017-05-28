ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه للمرة السابعة في السوبر الإسباني

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تمكن برشلونة من التغلب أمس على ألافيس في نهائي كأس ملك إسبانيا ليحرز اللقب رقم 29 في مسيرته وهو رقم قياسي كأكثر الأندية الإسبانية تتويجا باللقب.

وسيواجه برشلونة بالتالي غريمه ريال مدريد في لقاء السوبر الإسباني في شهر أغسطس المقبل، وهي البطولة التي يحمل البرسا الرقم القياسي في عدد الفوز بها أيضا وذلك بواقع 12 لقب، مقابل 9 ألقاب للريال.

ويصطدم ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني للمرة السابعة في تاريخهما، حيث فاز الفريق الملكي بخمس لقاءات مقابل مواجهة واحدة فقط حسمها العملاق الكتالوني.

وأتى أول لقاء بين العملاقين في السوبر الإسباني في عام 1988 وتمكن الريال من الفوز على ملعبه ذهابا بثنائية نظيفة قبل أن يفوز البرسا في الكامب نو بنتيجة 2-1 ليتوج الريال باللقب.

وأتت المواجهة الثانية بين الفريقين في عام 1990 وحينها فاز ريال مدريد ذهابا خارج ملعبه بهدف نظيف قبل أن يكتح البرسا على ملعبه بنتيجة 4-1، وواصل الفريق الملكي اكتساحه لمواجهات السوبر أمام برشلونة بعدما تواجها من جديد في عام 1993 وفاز الريال في البيرنابيو ذهابا بنتيجة 3-1 قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق في الإياب على الكامب نو.

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وتجدد الموعد بين الكبيرين في السوبر الإسباني من عام 1997، وفاز برشلونة على ملعبه ذهابا بنتيجة 2-1 قبل أن يتلقى خسارة قاسية في البيرنابيو في الإياب بنتيجة 4-1.

وحقق برشلونة فوزه الوحيد على ريال مدريد في السوبر الإسباني في عام 2011، وذلك بعد تعادله ذهابا في البيرنابيو 2-2 وفوزه في الإياب بنتيجة 3-2، وعوض الريال تلك الخسارة في الموسم التالي مباشرة بعد خسارته في الكامب نو بنتيجة 3-2 وفوزه إيابا في البيرنابيو بنتيجة 2-1.

وبشكل عام اصطدم ريال ببرشلونة في السوبر الإسباني 4 مرات بصفته حامل لقب الدوري الإسباني ومرتين بصفته حامل لقب الكأس، وسيواجهه هذا العام كحامل لقب للدوري الإسباني ولم يخسر سوى مباراة واحدة في السوبر كان حينها الفريق الملكي بطلا لكأس إسبانيا.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة سيتواجهان هذا الصيف 3 مرات، حيث ستكون المواجهة الأولى وديا في ميامي يوم 29 يوليو المقبل في كأس الأبطال الدولية، ومن ثم سيتواجهان أحد يومي 12 أو 13 أغسطس على ملعب الكامب نو في ذهاب السوبر الإسباني على أن يتواجها في لقاء الإياب على ملعب البيرنابو في منتصف الأسبوع التالي.