تعاون بين التمويل العقاري و"كونتكت" بـ250 مليون جنيه لدعم "الإسكان الاجتماعي"
تعاون بين التمويل العقاري و"كونتكت" بـ250 مليون جنيه لدعم "الإسكان الاجتماعي"
12:50 م الأحد 28 مايو 2017
كتبت- ندى الخولي:
أعلنت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وشركة كونتكت للتمويل العقاري، بقيمة 250 مليون جنيه، لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل المتقدمين على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأضافت عبدالحميد: "تعتبر شركة كونتكت هي الشركة الثالثة التي يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتمويل الحاجزين من محدودي الدخل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث سبقها في التعاقد كل من شركة الأولى للتمويل العقاري، وشركة الأهلي للتمويل العقاري".
وأشارت عبد الحميد إلى أن شركة كونتكت ستبدأ التعامل فورًا على ملفات الحاجزين من محدودي الدخل، بقيمة تمويل مبدئية تبلغ 50 مليون جنيه على مستوى كافة المشروعات بمحافظات الجمهورية.
وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن شركات التمويل العقاري ستتعامل بنفس الأسعار والشروط الموحدة لمبادرة تمويل محدودي الدخل، الصادرة من البنك المركزي.
كان للبنك المركزي المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 500 مليون جنيه، قرض مساند للشركة يتم إتاحته لشركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة البنك المركزي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لتمويل وحدات سكنية بمشروعات الدولة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مع إبداء المركزي استعداده لإتاحة شرائح إضافية للشركة فور استخدام القرض.
ويتعامل صندوق التمويل العقاري مع ١٦ بنكًا و3 شركات تمويل عقاري لتمويل عملائه من خلال بروتوكولات تعاون تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، حيث تم إرسال نحو 180 ألف ملف لجهات التمويل على مستوى كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي للتعامل عليها ودراستها من الناحية الائتمانية، وتحديد قيمة التمويل والأقساط والمقدمات، حيث تم تخصيص نحو 100 ألف وحدة سكنية من جانب الصندوق.
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