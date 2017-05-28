بالأسماء.. نتيجة الشهادة الابتدائية في السويس
بالأسماء.. نتيجة الشهادة الابتدائية في السويس
12:37 م الأحد 28 مايو 2017
السويس حسام الدين أحمد:
اعتمد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجتي الشهادتين الابتدائية والاعدادية، بحضور عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، ورئيسي الكنترول للشهادتين.
جاءت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.7 %، والشهادة الإعدادية 74.8%.
وطالب المحافظ، مدير التعليم، بعقد اجتماع لمناقشة تدني نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية، وتحليل المواد والتركيز على نقاط القوة ومعالجة القصور والسلبيات خلال العام الدراسي، بحضور مسؤولي المرحلة الإعدادية ورؤساء الكونترول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ومديري الإدارات التعليمية الثلاث.
وعقب اعتماد النتيجة، التقى محافظ السويس بأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لتكريمهم، متمنيا لهم استمرار التفوق في الأعوام المقبلة، والحصول على أعلى الدرجات والالتحاق بكليات القمة.
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