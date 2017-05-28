حبس قاتل زوجته بسبب "إدمانها الهيروين" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس سائق تروسيكل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته، بسبب إدمانها للمواد المُخدرة بمدينة القنايات.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "سحر.الـ.ش"، 22 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، مخنوقة بشال ومُلقاة على الأرض بغرفة نومها بمسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة القنايات. وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة زوج المجني عليها المدعو "الشملي.الـ.ش"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، حيث تزوجا عن قصة حب، بعدما باع الزوج ميراثه من أجلها، وأقام معها بشقة في المدينة.

وأشارت التحريات، إلى أنه بعدة فترة من الزواج، لاحظ الزوج تعاطي زوجته لمسحوق "الهيروين" المُخدر، وتعمدها الخروج من المنزل مع صديقاتها بدون علمه، ما تسبب في خلافات مُتكررة بينهما، آخرها حدوث مشادة بسبب رغبتها في الخروج مع صديقة لها، فخنقها الزوج ولاذ بالفرار بعدما تأكد من وفاتها.

وتمكن ضباط فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 614 إداري القنايات لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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