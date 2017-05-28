مقتل حداد وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب فتاة بإمبابة
مقتل حداد وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب فتاة بإمبابة
12:49 م الأحد 28 مايو 2017
مقتل حداد وإصابة شقيقه في مشاجرة
كتب - محمد شعبان:
قُتل حداد وأصيب شقيقه في مشاجرة شهدت إطلاق أعيرة نارية بمنطقة إمبابة؛ بسبب معاكسة فتاة.
وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) محمود محمد ميهوب 30 عاما، حداد، وشقيقه "مصطفى"، 32 عاما، حداد، و(طرف ثان) "محمد ع."، 35 عاما، عاطل، وشقيقه "حميدو"، 40 عاما، مالك مقهى بشارع الوحدة؛ بسبب قيام الأول بمعاكسة ابنة شقيقة الطرف الثاني تدعى "نورا 20 عاما.
وأطلق "محمد" و"حميدو" أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزتهما، نتج عنها مقتل الأول برش خرطوش بالصدر والبطن، وإصابة شقيقه بكسر بالقدم اليسرى.
وتمكن النقيبان محمد مجدي وكريم أبو العباس، معاوني مباحث قسم إمبابة، من ضبط شقيقة المتهمين "نحمده"، 41 عاما، وبحوزتها بندقيتي خرطوش عيار 12مم، و62 طلقة، أكدت استخدامها في المشاجرة من طرف شقيقيها.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بضبط المتهمين.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة للتصريح بالدفن.
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