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كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون

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مصراوي Masrawy

كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون

12:39 م الأحد 28 مايو 2017

كشف غموض العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في كشف لغز العثور على جثة مقاول داخل مسكنه بالزيتون، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من "محمد.س"، 24 سنة ، مندوب بشركة سياحية "باكتشافه مقتل نجل خالته "عامر.ع"، 34 سنة، مقاول، داخل الشقة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص وجدت جثة المذكور مسجاة على وجهها ويرتدي ملابسه الداخلية فقط وبها إصابات عبارة عن طعنة بالرقبة وتلاحظ وجود حبل حول العنق.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة "طارق.ط"، 22 سنة، صاحب كافيه.

عقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه يرتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه منذ 3 سنوات وشركاء في أحد الكافيهات وقبل 4 أيام اتصل المجني عليه بالمتهم وطلب منه السهر معه داخل شقته، وأثناء تواجدهما بالشقة محل الواقعة احتسيا المواد الكحولية والمواد المخدرة وعقب ذلك حاول المجني عليه التعدي عليه جنسيًا؛ إلا أنه رفض وقاومه وأحضر سكين من المطبخ وقام بطعن المجني عليه بمنطقة الرقبة محدثا إصابة المجني عليه، وعقب ذلك قام بخنقه بحبل كان متواجد داخل الغرفة حتى تأكد من وفاته واستولى على مبلغ 2500 جنيه ومفاتيح خاصة بالسيارة رقم هـ ع ن 516 ماركة هيونداي فيرنا قام المجني عليه باستئجارها من معرض سيارات أبو عمار كائن بمدينة قباء ـ دائرة قسم شرطة السلام أول وفر هاربا بالسيارة.

تم بإرشاده ضبط السيارة المستولي عليها، وكذا أرشد عن السلاح المستخدم في الحادث داخل موقد الغاز بالشقة محل الواقعة.

تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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