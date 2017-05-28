ضبط هارب من 3 أحكام بالمؤبد و10 أسلحة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استهدفت حملة مكبرة للأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء مصطفى مقبل، اليوم الأحد، قريتي الكتكاتة بمركز ساقلتة، والصوامعة شرق بمركز أخميم، لضبط عدد من الخارجين على القانون والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك بدعم من القوات الخاصة وقطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود الحملة بقيادة العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي، عن ضبط المحكوم عليه "محمد. أ. م"، يقيم بالصوامعة دائرة مركز أخميم، مطلوب في القضايا أرقام 7848 لسنة 2016 جنايات مركز أخميم كلي رقم 1232 "استعمال قوة" غيابي بالسجن المؤبد، و8813 لسنة 2016 "استعمال قوة وسلاح" غيابي بالسجن المؤبد، و7851 لسنة 2016 جنايات مركز أخميم كلي رقم 1233 " استعمال قوة" غيابي بالسجن بالمؤبد.

كما تم ضبط 10 أسلحة نارية غير مرخصة، بينها 8 بنادق خرطوش.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحررت بها المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.