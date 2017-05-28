وصول وسفر 59 ألف معتمر بموانئ البحر الأحمر خلال رجب وشعبان

البحر الأحمر. أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 59 ألف معتمر خلال شهري رجب وشعبان، بموانئ سفاجا ونويبع.

شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 38 ألف معتمر، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 21 ألفا، و446 باص عمرة.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى نقل المعتمرين دون مشاكل أو تكدسات، نتيجة التنسيق المستمر والدائم بين الهيئة وكافة الجهات العاملة بالموانئ ومسؤولي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث بذلت الهيئة قصارى جهدها لمنع التكدس وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وواظبت على متابعة نقل المعتمرين، والعمل على توفير كافة التيسيرات، وتذليل العقبات.

وأكد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، ضرورة إلزام التوكيلات الملاحية ومالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بأربع ساعات، وتنظيم أعمال حاملي الأمتعة بالموانئ، وعدم السماح بدخولهم إلا مع دخول العبارات للموانئ.

على جانب آخر، تم تشديد إجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء، لمنع دخول العدوى للبلاد، وحجز الحالات التي يشتبه بها، بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء، وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية، وتجهيز المستشفيات التابعة للموانئ من أطباء وممرضين وعلاج وأدوية وعربات إسعاف.

ولفت إلى تزويد صالات الوصول والسفر بعدد مناسب من العاملين على مدار 24 ساعة في حالة تواجد عبارات على الأرصفة، والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسي والمراكز الفرعية بالموانئ، لسرعة مواجهة الأحداث الطارئة.