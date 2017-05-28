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سقوط رجل وسيدة خطفا طفل لتتسول به في المنيا

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مصراوي Masrawy

سقوط رجل وسيدة خطفا طفل لتتسول به في المنيا

12:26 م الأحد 28 مايو 2017

سقوط رجل وسيدة خطفا طفل لتتسول به في المنيا

كتب فتحي عمر وسامح غيث

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأحد، في إعادة طفل لأسرته بعد اختطافه على يد فتاه أثناء تواجدهم داخل إحدى القطارات بمحطة سكك حديد المنيا.

البداية كانت باستغاثة "ر.م"، 29 سنة، بوحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، لقيام "ر.خ"، 54 سنة، "وسيدة أخرى مجهولة كانت بصحبته بمعاونته بخطف نجلها البالغ من العمر عام أثناء تواجدهم داخل أحد القطارات، حيث استغلت المتهمة بكاء الطفل وأخذته من أمه بحجة إحضار عصير له ليكف عن البكاء إلا أنها قامت بخطف الطفل والنزول من القطار عقب تحركه من المحطة، فقامت الأم بالاستغاثة بالخدمات الأمنية وتم القبض على المذكور سالف الذكر.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "ف.ح"، 30 سنة، بخطف نجل المذكورة لاستخدامه في التسول .

وبتفتيشه وقائيًا عُثر بحوزته على مسحوق أبيض اللون يُشتبه أن يكون من المواد المخدرة وزن حوالى 4 جرام تقريبا تستخدم في تخدير الأطفال بعد خطفهم ومبلغ مالي قدرة 2680 وهاتف محمول .
تم مناقشة المتهم المذكور واخذ بعض المعلومات التي أدت الي استدراج المتهمة ، وتم إعداد عدة أكمنة سرية حيث تمكنت إحداها من ضبط المتهمة بموقف سيارات الأجرة بالمنيا.
بمواجهة المتهمة بما هو منسوب إليها اعترفت بارتكابها الواقعة .

بالكشف عن المتهمين تبين سابقة اتهام الأول في قضية جنح قسم شرطة ثان أسيوط "مشاجرة" ولم يستدل للثانية على معلومات جنائية مسجلة .

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وأرسل بالمتهمين لقسم شرطة المنيا لقيده وعرضه على النيابة .

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