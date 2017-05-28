ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الإسماعيلية

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى 2016/ 2017 للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى المحافظة.

وكان الدكتور فاخر عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تقدم للمحافظ لاعتماد النتائج، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 80.1 %، وكان عدد المتقدمين للامتحانات 19519 طالبا وطالبة، حضر منهم 19211 طالبا وطالبة، ونجح 15329 طالبا وطالبة.

وتفوقت البنات على البنين في حصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة في الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث حصلت الطالبة علياء وسيم سليمان، من مدرسة عمر شاهين بادارة التل الكبير على المركز الأول بمجموع 300 درجة لأول مرة على مستوى المحافظة.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الشهادة الابتدائية 5. 86%، بعد نجاح 20030 طالبا.