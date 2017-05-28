ياسر عمر: من الصعب للغاية تأجيل رفع الأسعار لأي سبب

التحرير

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء جاء وفق خطة تعمل على تنفيذها، وأن الحكومة لم تُعلن بعد عن زيادة أسعار الوقود فى مطلع شهر يوليو المقبل.

وأضاف عمر، فى تصريح خاص لـ"التحرير" إنه من الصعب للغاية تأجيل رفع الأسعار لأي سبب، نظرًا لأن الموازنة العامة للدولة تتطلب ذلك، لافتًا إلى أن المواطن لن يشعر بتلك الزيادة إلا بعد حوالى شهرين من الآن، ولن تؤثر بشكل كبير.

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وعن تأكيد الدستور على أنه لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشرع كان يقصد بها الضرائب، وليس المنتجات التى يستخدمها المواطن ويشتريها.