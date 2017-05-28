ننشر مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بـ«العاشر من رمضان»

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية، للفائزين بالقرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعي، بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم إجراؤها في الفترة من 9 يناير الماضي، حتى 24 من نفس الشهر، ابتداء من يوم الأحد 4 يونيو المقبل، حتى الثلاثاء 28 نوفمبر المقبل.

وقال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 4، حى 32، من القطعة رقم 1: 50، يوم الأحد 4 يونيو، والقطع من 51: 100، في اليوم التالي، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 7 يونيو، والقطع من 201: 250، يوم الخميس، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 11 يونيو، والقطع من 301: 350، يوم الإثنين، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 13 يونيو، والقطع من 401: 450، يوم الأربعاء، والقطع من 451: 500، يوم الخميس 15 يونيو، والقطع من 501: 550، يوم الأحد 18 يونيو، والقطع من 551: 600، يوم الإثنين، والقطع من 601: 650، يوم الثلاثاء 20 يونيو، والقطع من 651: 700، يوم الأربعاء، والقطع من 701: 724، يوم الخميس 22 يونيو.

وأضاف النجار: كما سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 1، حى 28، من 1: 50، يوم الأحد 2/7/2017، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 3/7/2017، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 4/7/2017، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 5/7/2017، والقطع من 201: 250، يوم الخميس 6/7/2017، والقطع من 251: 300، يوم الأحد 9/7/2017، والقطع من 301: 350، يوم الإثنين 10/7/2017، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 11/7/2017، والقطع من 401: 450، يوم الأربعاء 12/7/2017، والقطع من 451: 496، يوم الخميس 13/7/2017، وقطع أراضى المجاورة 2، حي 28، من

1: 50، يوم الأحد 16/7/2017، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 17/7/2017، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 18/7/2017، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 19/7/2017، والقطع من 201: 250، يوم الخميس20/7/2017، والقطع من 251: 300، يوم الإثنين 24/7/2017، والقطع من301: 350، يوم الثلاثاء 25/7/2017، والقطع من 351: 400، يوم الأربعاء 26/7/2017، والقطع من 401: 450، يوم الخميس 27/7/2017، والقطع من 451: 477، يوم الأحد 30/7/2017.

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وأوضح المهندس عادل سعيد النجار، أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 3، حى 28، من 1: 50، يوم الإثنين 31/7/2017، والقطع من 51: 100، يوم الثلاثاء 1/8/2017، والقطع من 101: 150، يوم الأربعاء 2/8/2017، والقطع من 151: 200، يوم الخميس 3/8/2017، والقطع من 201: 250، يوم الأحد 6/8/2017، والقطع من 251: 300، يوم الإثنين 7/8/2017، والقطع من 301: 350، يوم الثلاثاء 8/8/2017، والقطع من 351: 400، يوم الأربعاء 9/8/2017، والقطع من 401: 450، يوم الخميس 10/8/2017، والقطع من 451: 500، يوم الأحد 13/8/2017، والقطع من501: 550، يوم الإثنين 14/8/2017، والقطع من 551: 589، يوم الثلاثاء 15/8/2017، وقطع أراضى المجاورة 4، حي 28، من 1: 50، يوم الأربعاء 16/8/2017، والقطع من 51: 100، يوم الخميس 17/8/2017، والقطع من101: 200، يوم الأحد 20/8/2017، والقطع من 201: 300، يوم الإثنين 21/8/2017، والقطع من 301: 400، يوم الثلاثاء 22/8/2017، والقطع من401: 500، يوم الأربعاء 23/8/2017، والقطع من 501: 600، يوم الخميس 24/8/2017، والقطع من 601: 707، يوم الأحد 27/8/2017.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 5، حى 28، من 1: 100، يوم الإثنين 28/8/2017، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 29/8/2017، والقطع من 201: 300، يوم الأحد 10/9/2017، والقطع من 301: 400، يوم الإثنين 11/9/2017، والقطع من 401: 505، يوم الثلاثاء 12/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 1، حى 29، من 1: 100، يوم الأربعاء 13/9/2017، والقطع من 101: 200، يوم الخميس 14/9/2017، والقطع من 201: 300، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع من 301: 400، يوم الإثنين 18/9/2017، والقطع من401: 500، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 501: 569، يوم الأحد 24/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 3، حى 29، من 1: 100، يوم الإثنين 25/9/2017، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من201: 300، يوم الأربعاء 27/9/2017، والقطع من 301: 400، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 401: 473، يوم الأحد 1/10/2017، وقطع أراضى المجاورة 4، حى 29، من 1: 100، يوم الإثنين 2/10/2017، والقطع من 101: 200، يوم الثلاثاء 3/10/2017، والقطع من 201: 300، يوم الأربعاء 4/10/2017، والقطع من 301: 400، يوم الأحد 8/10/2017، والقطع من 401: 500، يوم الإثنين 9/10/2017، والقطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 10/10/2017، والقطع من 601: 636، يوم الأربعاء11/10/2017.

وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 1، حى 30، من 1: 100، يوم الخميس 12/10/2017، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 15/10/2017، والقطع من 201: 300، يوم الإثنين 16/10/2017، والقطع من 301: 407، يوم الثلاثاء 17/10/2017، وقطع أراضى المجاورة 2، حى 30، من 1: 100، يوم الأربعاء 18/10/2017، والقطع من 101: 200، يوم الخميس 19/10/2017، والقطع من 201: 300، يوم الأحد 22/10/2017، والقطع من 301: 400، يوم الإثنين 23/10/2017، والقطع من 401: 500، يوم الثلاثاء 24/10/2017، والقطع من 501: 543، يوم الأربعاء 25/10/2017، وقطع أراضى المجاورة 4، حى 30، من 1: 100، يوم الخميس 26/10/2017، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 29/10/2017، والقطع من 201: 300، يوم الإثنين 30/10/2017، والقطع من 301: 400، يوم الثلاثاء 31/10/2017، والقطع من 401: 500، يوم الأربعاء 1/11/2017، والقطع من 501: 600، يوم الخميس 2/11/2017، والقطع من 601: 700، يوم الأحد 5/11/2017، والقطع من 701: 800، يوم الإثنين 6/11/2017، والقطع من 801: 900، يوم الثلاثاء 7/11/2017، والقطع من 901: 920، يوم الأربعاء 8/11/2017، وقطع أراضى المجاورة 1، حى 31، من 1: 100، يوم الخميس 9/11/2017، والقطع من 101: 200، يوم الأحد 12/11/2017، والقطع من 201: 300، يوم الإثنين 13/11/2017، والقطع من 301: 410، يوم الثلاثاء 14/11/2017، والقطع من 411: 516، يوم الأربعاء 15/11/2017.

وأكد المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تخصيص الأيام من الخميس 16/11/2017: الثلاثاء 28/11/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.