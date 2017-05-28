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برلمانية تطالب مجلس الأمن بالإعلان عن الدول التي تمول الإرهاب

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برلمانية تطالب مجلس الأمن بالإعلان عن الدول التي تمول الإرهاب برلمانية تطالب مجلس الأمن بالإعلان عن الدول التي تمول الإرهاب

التحرير

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أدانت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم الذي شهدته محافظة المنيا والذي أدى إلى استشهاد 28 قبطيا وإصابة 24 آخرين، إثر إطلاق النيران على الحافلة التي كانت تقلهم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

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وأضافت الهواري، فى تصريح لها اليوم، الأحد، إن هذا الحادث الإرهابى له علاقة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض عن الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الحادث مدبر ومدروس، خاصة أنه تم فى منطقة ليس بها كمائن.

وطالبت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مجلس الأمن بالإعلان عن الدول التى تمول الإرهاب وتحتضن الإرهابيين وأن تتخذ أقصى العقوبات ضدهم.

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التحرير

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