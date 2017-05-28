إحالة عصابة نسائية لسرقة رواد المولات بأسلوب "المغافلة والاحتكاك" للجنح
إحالة عصابة نسائية لسرقة رواد المولات بأسلوب "المغافلة والاحتكاك" للجنح
12:06 م الأحد 28 مايو 2017
إحالة عصابة نسائية لسرقة رواد المولات
كتب – محمود السعيد:
قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، بإحالة تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة رواد سينما داخل أحد المولات للمحاكمة، أمام محكمة الجنح.
كانت مباحث الفنادق وقوات تأمين محور فنادق سيتى ستارز بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقت بلاغا من أمين شرطة من قوة مباحث تأمين الفنادق والمعين بغرفة المراقبة الأمنية لمول سيتي ستارز، بقيام 3 سيدات بسرقة حافظة نقود من "ميادة محمد" سودانية، أثناء تواجدها أمام شباك تذاكر السينما داخل المول بأسلوب المغافلة والاحتكاك.
انتقل الضابط وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهن، وتبين أنهم "إ.م" ربة منزل، و"أ.م، ربة منزل، و"ه.ع" ربة منزل، وبحوزتهن حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها مبلغ مالي 365 جنيها، وعثر بحوزتهن أيضا على حافظة نقود أخرى بداخلها مبلغ 2990 جنيها، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة.
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