ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الاثنين.. والعظمى بالقاهرة 33

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الأرصاد، اليوم الأحد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وأوضحت الهيئة، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظم

القاهرة 21 33

الإسكندرية 20 28

مطروح 17 23

بورسعيد 21 28

دمياط 20 28

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 19 34

السويس 20 34

العريش 18 29

نخل 16 34

طابا 21 34

الطور 22 34

مرسى علم 25 36

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 27 37

رفح 17 28

كاترين 16 29

سيوة 19 31

المنيا 20 35

الفيوم 22 34

رأس سدر 22 34

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 20 33

أسيوط 22 37

سوهاج 23 38

الأقصر 25 41

أسوان 27 43

شلاتين 24 38

حلايب 26 36

الوادى الجديد 23 43

قنا 25 40

نويبع 23 35