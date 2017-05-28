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القوى العاملة: غدًا أخر موعد لقبول طلبات العمل على وظائف بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: غدًا أخر موعد لقبول طلبات العمل على وظائف بالقليوبية

11:45 ص الأحد 28 مايو 2017

القوى العاملة: غدًا أخر موعد لقبول طلبات العمل على وظائف بالقليوبية

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت- نورا ممدوح:

تنتهي مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدًا الاثنين، من قبول طلبات راغبي العمل على 77 فرصة عمل بـ 3 شركات، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن، ومهن أخري تحدد طبقا للمقابلة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن الفرص تتمثل في 43 فرصة عمل بالشركة العربية للتجارة والتصنيع بشارع المصانع أبو زعبل - الخانكة، و30 فرصة عمل بشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، بشارع ترعة الخفاف الوحدة العربية، و4 فرص عمل بالمدرسة العالمية الحديثة بكفر سعد طريق الكورنيش .

وأضاف سعفان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المهن المطلوبة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع تتمثل في مهندس إنتاج، ورسام هندسي مؤهل عالي، ولحام كهرباء واكسجين، وبرادة معادن وحداد، وخراط معادن ومشرف انتاج، ومخازن، ومندوب بيع وتحصيل، وعتال، وعامل عادي ونطافه ولا يشترط الحصول علي مؤهل لهذه المهن وتحدد الرواتب بعد المقابلة.

وأوضح أن المدرسة العالمية، تطلب مدرسين لغات، وعلوم وهندسة مؤهل عالي، وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلا عن فرد أمن مؤهل متوسط، وشركة الأخوة للتجارة والتوزيع ، تطلب عمال أوفر وأورلية، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون.

من جانبه أشار فتحي دسوقي، مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعياً، منوهاً إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها، والأجور تصل إلي 1500 جنيه ، وهناك مهن يتم تحديدها حسب الخبرة والمقابلة، بالإضافة إلي بدلات وحوافز لبعض المهن .

وقال دسوقي إن الطلبات تقدم حتي بعد غد الأثنين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.

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