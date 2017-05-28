في ختام «الكالشيتو» .. صراع بين «روما ونابولي» على المركز الثاني

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ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، تقام اليوم الأحد 8 مباريات، حيث يستضيف فريق كالياري نظيره ميلان في تمام الساعة الواحدة ظهراً، على ملعب سانت إيليا، إذ يسعى كالياري إلى حصد الثلاث نقاط من أجل الوصول للنقطة 47 ويصعد للمركزالحادي عشر في جدول المسابقة، فيما يدخل ميلان اللقاء بعد ضمانه المركز السادس برصيد 63 نقطة، حيث أن أقرب ملاحقيه انتر ميلان الذي يأتي خلفه مباشرة في الترتيب يمتلك في رصيده 59 نقطة.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق سامبدوريا نظيره نابولي في السادسة مساءً، على ملعب لويجي فيراريس، حيث يدخل الأخير المباراة برصيد 83 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني روما، سعياً وراء الـ3 نقاط ليرفع رصيده إلى 86 نقطة ويعزز من حظوظه في المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال تعير روما اليوم.

ويأمل نابولي في أن يختتم روما مشواره هذا الموسم بالخسارة او التعادل أمام فريق جنوي، في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب الذئاب في نفس الموعد، ليتوقف رصيد روما عند النقطة 84 في حالة الخسارة، أو 85 نقطة، في حالة التعادل، ويضمن نابولي حينها المركز الثاني خلفاً ليوفنتوس (حامل اللقب).

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع، يحل فريق بيسكارا ضيفاً على فريق فيورنتينا، على ملعب أرتيميو فرانكي، إذ يسعى الفيولا إلى الفوز ليرتفع رصيدهم للنقطة 62 ليصعد إلى المركز السابع على حساب انترميلان، وبالنسبة لبيسكارا فالمباراة لم تعد سوى تحصيل حاصل له هذا الموسم، الذي أنهاه في المركز الأخير، وضمن الهبوط رسيماً إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي نفس الموعد أيضا، يواجه تورينو نظيره ساسولو، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، إذ يسعى الأخير للوصول للنقطة 49 وينهي موسمه في المركز العاشر، فيما يدخل أصحاب الأرض المباراة سعياً وراء الحفاظ على المركز التاسع، حيث يأتي خلفهم فريق سامبدوريا برصيد 48 نقطة، بينما يبتعد فيورنتينا صاحب المركز الثامن عن تورينو بفارق 9 نقاط، وعن سامبدوريا بـ 11 نقطة.

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ويصطدم باليرمو بفريق إمبولي، على ملعب باربيرا، في التاسعة إلا ربع، ويدخل باليرمو المباراة بمعنويات منخفضه بعد أن ضمن الهبوط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، وأنهى موسمة في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة، فيما يأتي إمبولي صاحب المركز السابع عشر بحثاً عن الفوز ليوسع الفارق بينه وبين فريق كروتوني صاحب المركز الثامن عشر، حيث أن الفارق بين الفريقين نقطة وحيدة.

كما يستضيف كروتوني نظيره لاتسيو، في نفس الموعد، على ملعب إيزو سكيدا، حيث سيدخل الأخير اللقاء سيعاً وراء الفوز ليصل إلى النقطة 73، لخطف المركز الرابع الذي يحتله أتالانتا برصيد 75 نقطة، ومن المؤكد أن أصحاب الأرض سيدخلون اللقاء بحثا عن الفوز أيضا، ليصل رصيدهم إلى النقطة 34 أملأ في أن ينهي فريق إمبولي مباراته اليوم بالتعادل او الخسارة، وذلك من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.