مواري ودجوكوفيتش لاستعادة البريق.. ونادال لمواصلة الهيمنة في «رولان جاروس»

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تنطلق اليوم بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى وذلك في نسختها الـ50 في العصر الحديث منذ عام 1968 والنسخة رقم 87 بشكل عام منذ بداية البطولة في عام 1925، مع العلم أن البطولة توقفت في الفترة ما بين عامي 1940- 1945 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وبدأت البطولة بشكل فعلي في عام 1891 ولكنها اقتصرت على اللاعبين الفرنسيين فقط وذلك حتى عام 1925 عندما سمح للاعبين الأجانب بالمشاركة في البطولة.

وبالنظر إلى نسخة هذا العام نجد 3 لاعبين في الجدول الرئيسي لمنافسات فردي الرجال تمكنوا من إحراز اللقب من قبل هم رافائيل نادال الذي فاز باللقب 9 مرات في الفترة ما بين 2005- 2008 و2010- 2014، إلى جانب نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب وستانيسلاس فافرينكا بطل نسخة 2015.

ومنذ تتويج نادال باللقب في عام 2005، تمكن الأربعة الكبار (نادال وفيدرير ودوجوكوفيتش وموراي) من الفوز بـ43 بطولة من أصل 48 بطولة في الجراند سلام أقيمت في تلك الفترة، حيث فاز فيدرير بـ14 لقب ومثلهم لنادال و12 لدجوكوفيتش و3 لمواري.

بينما نجح فافرينكا من الفوز بلقب أستراليا المفتوحة في عام 2014 ورولان جاروس في 2015 وأمريكا المفتوحة في 2016 كما فاز مارين سيليتش بلقب أمريكا المفتوحة في عام 2014 وفاز ديل بوترو بنفس البطولة في عام 2009، كما فاز الأربعة الكبار أيضا بـ59 بطولة من أصل 65 بطولة من بطولات الأساتذة منذ فوز نادال بلقب مونتي كارلو في عام 2010.

ويبحث نادال عن التتويج بلقبه العاشر في رولان جاروس كرقم قياسي لم يحققه أي لاعب في أي بطولة من بطولات الجراند سلام، وطوال مسيرة نادال في رولان جاروس لم يخض مباراة من 5 مجموعات سوى مرتين فقط أمام الأمريكي جون إيسنر في عام 2011 ودجوكوفيتش في 2013 وفاز في المباراتين، ونجح نادال طوال مسيرته في الفوز بـ72 مباراة والخسارة في مواجهتين فقط.

ويدخل نادال نسخة هذا العام وهو يمتلك سجلا مميزا على الملاعب الترابية هذا الموسم من خلال الفوز في 17 مباراة والخسارة في مباراة واحدة فقط، حيث أحرز ألقاب بطولتي مونتي كارلو ومدريد للأساتذة إلى جانب بطولة برشلونة ويتفوق على فيدرير الأن في سباق الوصول إلى البطولة الختامية للموسم بـ870 نقطة.

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وتشهد نسخة هذا العام من رولان جاروس التعاون الأون بين دجوكوفيتش ومدربه الجديد الأمريكي أندريه أجاسي، ويتشارك الاثنين في تمكنهما في الفوز بجميع بطولات الجراند سلام كما فاز الثنائي بلقبهما الوحيد في رولان جاروس وهما في عمر الـ29.

ويأمل اللاعب الصربي في أن يساعده أجاسي في استعادة بريقه المفقود منذ بداية هذا العام، حيث لم يتوج دجوكوفيتش سوى بلقب بطولة الدوحة في شهر يناير الماضي وعانى من العديد من خيبات الأمل خلال هذا العام.

ويدخل أندي موراي بطولة هذا العام بإعتباره أول بريطاني يشارك في رولان جاروس كمصنف أول على العالم منذ بوني أوستين في عام 1937، ونجح موراي العام الماضي في الوصول إلى المباراة النهائية وخسر حينها من دجوكوفيتش.

ويشارك موراي في البطولة وهو يمر بواحد من أسوأ مواسمه منذ فترة طويلة حيث حقق 4 انتصارات وخسر 4 مباريات على الملاعب الترابية هذا الموسم بعدما نجح الموسم الماضي في الفوز بـ18 لقاء والخسارة في 4 فقط، وسيكون المصنف الأول عالميا أمام تحد كبير لإستعادة المستوى والحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الذي يتصدره منذ 30 أسبوع.

وستتجه الأنظار في نسخة هذا العام إلى أيضا إلى دومينيك تيم اللاعب الوحيد الذي تمكن من التغلب على نادال على الملاعب الترابية هذا الموسم كما وصل اللاعب النمساوي إلى نصف النهائي العام الماضي قبل الخسارة من دجوكوفيتش.

وسيخطف اللاعب الألماني ألكساندر زفيريف الأنظار أيضا وذلك بعد دخوله في قائمة العشر الأوائل في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب روما للأساتذة بشكل مفاجيء هذا الشهر على حساب دجوكوفيتش.