فرنسا تتأهل بالعلامة الكاملة في مونديال الشباب وتمنح بطاقة العبور لألمانيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حصد المنتخب الفرنسي فوزه الثالث اليوم في مونديال الشباب المقام حاليا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد التغلب على منتخب نيوزيلندا بثنائية نظيفة ليحصد الديوك العلامة الكاملة ويتأهلوا في صدارة المجموعة الخامسة.

وسجل ثنائية فرنسا ألان ساينت ماكسيمين في الدقيقة 23 و38 من الشوط الأول، ليتجمد رصيد نيوزيلندا عند النقطة الرابعة وتتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني.

وضمن مباريات نفس المجموعة حققت هندوراس فوز شرفي على فيتنام بثنائية نظيفة لتحصد أول 3 نقاط لها في المجموعة اتودع البطولة بعد إحتلالها المركز الثالث برصيد 3 نقاط كما ودعت فيتنام بعد أن احتلالها المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

شاهد أيضا

وافتتح سيندل كروز التسجيل لهندوراس في الدقيقة 76 قبل أن يحرز خورخي ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني

وبالتالي ضمن كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا التأهل كأفضل ثوالث، ويبقى الصراع بين الأرجنتين والسعودية والإكوادور لحجز بطاقة التأهل الأخيرة كأفضل ثوالث، وتحتاج السعودية للفوز على الولايات المتحدة أو التعادل وعدم فوز الإكوادور على السنغال للتأهل إلى الدور القادم.