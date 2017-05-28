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رونالدو يرفض تعاقد ريال مدريد مع دي خيا

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رونالدو يرفض تعاقد ريال مدريد مع دي خيا رونالدو يرفض تعاقد ريال مدريد مع دي خيا

التحرير

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أشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى عدم رغبة كريستيانو رونالدو في تعاقد ريال مدريد مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا.

ويرغب ريال مدريد بقوة في التعاقد مع الحارس الإسباني منذ عامين، ومن المنتظر أن يتقدم الفريق الملكي بقيادة مدربه زيدان بعرض جديد لضم دي خيا في الميركاتو الصيفي المقبل، وهي الخطوة التي تزعج رونالدو كثيرا.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رونالدو لا يرغب في التخلص من أي لاعب ساهم في تتويج الريال بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه يوفنتوس يوم 3 يونيو المقبل.

وأكدت "ديلي ستار" على رغبة رونالدو في حفاظ نافاس على موقعه في التشكيل الأساسي للريال حيث يعتبره لاعب هام للغاية في الحفاظ على مستوى الفريق بل ويراه لاعبا لا غنى عنه.

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التحرير

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