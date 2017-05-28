رئيس أتلتيكو مدريد: جريزمان مستمر مع الفريق الموسم المقبل

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ألمح رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو على إحتمالية بقاء نجم الفريق أنطوان جريزمان الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي تربط فيه العديد من التقارير الصحفية بينه وبين الإنتقال إلى مانشستر يونايتد وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح سيريزو بأن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما سيبقى مع أتلتيكو مدريد الموسم المقبل وسينتقل مع الفريق إلى ملعبه الجديد "واندا متروبوليتان".

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والجدير بالذكر أن جريزمان قدم موسما مميزا مع أتلتيكو مدريد سجل خلاله 26 هدفا في جميع المسابقات وقاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض اللاعب الفرنسي هذا الأسبوع التكهنات التي أشارت إلى إنتهاء إنتقاله إلى مانشستر يونايتد.