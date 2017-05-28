برشلونة يحتفظ بكأس الملك للأبد.. وإنريكي يحقق رقم قياسي

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نجح فريق برشلونة، في الفوز بكأس ملك إسبانيا، عندما واجه نظيره ديبورتيفو ألافيس أمس السبت، على ملعب فيسنتي كالديرون، وتغلب عليه بنتيجة 3-1، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارة الفرق الفائزة بالكوبا برصيد 29 مرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد، أنّه وفقًا للائحة الاتحاد، يحق لبرشلونة الاحتفاظ بالكأس للأبد، إذ تنص على أن الفريق يستطيع الحفاظ بالبطولة في حال الفوز باللفب 3 مرات على التوالي أو 5 أعوام متفرقة، وهو ما نجح فيه النادي الكتالوني.

ويذكر أن برشلونة حصل على لقب الكأس في 2015 على ملعب "كامب نو" بعد أن فاز على أتليتك بيلباو بنتيجة 3-1 بأقدام ميسي ونيمار، ثم انتصر على إشبيلية العام الماضي بهدفين من توقيع جوردي ألبا ونيمار، على ملعب "فيسنتي كالديرون" ، قبل أن يحققها هذا العام للمرة الثالثة على التوالي أمام ألافيس.

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وبهذا الفوز يتفوق برشلونة على أتليتكو مدريد وريال مدريد في عدد مرات الفوز باللقب، إذ حققه البلوجرانا 29 مرة، فيما حصل أتلتيكو عليها 23 مرة، ولم يتمكن الملكي من الفوز باللقب سوى 19 مرة فقط.

ولم يحدث أن حقق النادي الكتالوني هذا اللقب 3 أعوام متتالية سوى في خمسينيات القرن الماضي، ليسجل إنريكي رقمًا قياسيًا جديدًا قبل رحيله.