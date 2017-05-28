أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك -
فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي -
الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الخليفي يؤكد على بقاء إيمري مع باريس سان جيرمان

Google+ Print
الخليفي يؤكد على بقاء إيمري مع باريس سان جيرمان الخليفي يؤكد على بقاء إيمري مع باريس سان جيرمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على بقاء أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، وذلك بعد تتويج الفريق العاصمي بلقب كأس فرنسا أمس على حساب أنجيه بهدف نظيف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح إيمري في التتويج بلقبه الثالث هذا الموسم أمس بعد تتويجه بالسوبر الفرنسي في بداية الموسم إلى جانب كأس الرابطة الفرنسية، إلا أنه قدم مع الفريق الباريسي موسما مخيبا للأمال خسر خلاله لقب الدوري لصالح موناكو إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بخسارة قاسية من برشلونة في الإياب بنتيجة 6-1.

وأوضح الخليفي أن الفريق سيغير بعض الأمور الموسم المقبل ولكن الأن هو وقت الإحتفال، مشيرا إلى وجود أمر هام للغاية يرغب في التنويه إليه وهو بقاء إيمري على رأس القيادة الفنية للفريق بنسبة 200%.

شاهد أيضا

وأضاف الخليفي أن الكثير يتحدثون على شاشات التلفزيون ويكتبون في الصحف على ضرورة تعيين باريس سان جيرمان لمدرب بعنيه، ولكن هذا لن يحدث لرغبته وسعادته الكبيرة بالعمل مع إيمري.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي