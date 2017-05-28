الخليفي يؤكد على بقاء إيمري مع باريس سان جيرمان

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أكد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على بقاء أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، وذلك بعد تتويج الفريق العاصمي بلقب كأس فرنسا أمس على حساب أنجيه بهدف نظيف، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح إيمري في التتويج بلقبه الثالث هذا الموسم أمس بعد تتويجه بالسوبر الفرنسي في بداية الموسم إلى جانب كأس الرابطة الفرنسية، إلا أنه قدم مع الفريق الباريسي موسما مخيبا للأمال خسر خلاله لقب الدوري لصالح موناكو إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بخسارة قاسية من برشلونة في الإياب بنتيجة 6-1.

وأوضح الخليفي أن الفريق سيغير بعض الأمور الموسم المقبل ولكن الأن هو وقت الإحتفال، مشيرا إلى وجود أمر هام للغاية يرغب في التنويه إليه وهو بقاء إيمري على رأس القيادة الفنية للفريق بنسبة 200%.

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وأضاف الخليفي أن الكثير يتحدثون على شاشات التلفزيون ويكتبون في الصحف على ضرورة تعيين باريس سان جيرمان لمدرب بعنيه، ولكن هذا لن يحدث لرغبته وسعادته الكبيرة بالعمل مع إيمري.