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1.2 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

1.2 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج

11:43 ص الأحد 28 مايو 2017

1.2 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، إطلاق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة "حياة"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل من برنامج التعاون السويسري للتنمية، وبالشراكة مع محافظة سوهاج ووزارة الدولة للتنمية المحلية، مستهدفاً مركزي سوهاج وطهطا بواقع ٦٣ قرية.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المشروع يعد جزءا من حزمة المشروعات التي تهدف لتطوير وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.

وتصل موازنة المشروع إلى 1.2 مليون دولار، مقدمة من برنامج التعاون السويسري للتنمية، بهدف الوصول إلى أكثر من 1000 مستفيد، منهم 60% شباب و30% سيدات، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية.

وأشارت كورين هنشوز بيجناني، مديرة برنامج التعاون السويسري، إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويسعى المشروع إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، عن طريق تطوير وتدعيم القطاعات الاقتصادية والحرفية والصناعية بها، والترويج للممارسات الحديثة والمبتكرة في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، وصناعة الأثاث ومشروعات القيمة المُضافة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحلية.

كما يضم البرنامج مبادرة لريادة الأعمال تستهدف الشباب وتدعم أفكار المشروعات الصغيرة والمبادرات المجتمعية.

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