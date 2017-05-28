1.2 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج
1.2 مليون دولار لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسوهاج
11:43 ص الأحد 28 مايو 2017
شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، إطلاق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة "حياة"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل من برنامج التعاون السويسري للتنمية، وبالشراكة مع محافظة سوهاج ووزارة الدولة للتنمية المحلية، مستهدفاً مركزي سوهاج وطهطا بواقع ٦٣ قرية.
وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المشروع يعد جزءا من حزمة المشروعات التي تهدف لتطوير وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.
وتصل موازنة المشروع إلى 1.2 مليون دولار، مقدمة من برنامج التعاون السويسري للتنمية، بهدف الوصول إلى أكثر من 1000 مستفيد، منهم 60% شباب و30% سيدات، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
وأشارت كورين هنشوز بيجناني، مديرة برنامج التعاون السويسري، إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ويسعى المشروع إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، عن طريق تطوير وتدعيم القطاعات الاقتصادية والحرفية والصناعية بها، والترويج للممارسات الحديثة والمبتكرة في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، وصناعة الأثاث ومشروعات القيمة المُضافة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما يضم البرنامج مبادرة لريادة الأعمال تستهدف الشباب وتدعم أفكار المشروعات الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ سوهاج: توريد 101 ألف و359 طن قمح إلى الآن
-
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج
-
محافظ سوهاج يدين الهجوم الإرهابي بالمنيا
-
مصرع سيدة في حريق منزل بسوهاج
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
شاب قتل أشقائه الأربعة: "أنا الجاحد وزوجتي شيطانة.. اعدموني"أخبار
-
أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار
-
إسقاط رأسي من حادث المنيا.. طفلة العامين وتوأما الرصاصةأخبار
-
أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضانإسلاميات
-
الإفتاء توضح الأعذار المُبيحة للإفطار في نهار رمضانإسلاميات
-
واشنطن تؤيد مصر في مكافحة الإرهاب وتعلن استعدادها للتعاون مخابراتياأخبار