وصول وسفر 4791 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر
وصول وسفر 4791 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر
11:32 ص الأحد 28 مايو 2017
البحر الأحمر. أحمد عوض:
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الأحد، لاستقبال السفينة "جاز برايد" على متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.
كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة 4 سفن، وهي: القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 244 راكبًا و188 شاحنة و9 سيارات.
فيما شهد الميناء، أمس، استقبال 7 سفن، وهي: القاهرة، مسرة، عمان، الحرية، غزالة، بوسيدون إكسبريس، النوى إكسبريس، على متنهم 3640 راكبا و222 شاحنة بضائع و56 شاحنة أثاث ركاب و204 سيارات.
ويستعد ميناء نويبع، اليوم، لاستقبال السفينة "سينا" على متنها 292 راكبا و6 برادات و8 تريلا و16 سيارة و3 باص جيت.
فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين آيلة وسينا، على متنهما 615 راكبا منهم 44 معتمرا و18 برادا و15 تريلا، و29 سيارة. وغادرت السفينتان آيلة وسينا على متنهما 109 ركاب، منهم 45 معتمرا و27 برادا و25 تريلا.
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