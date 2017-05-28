أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك -
فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي -
الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وصول وسفر 4791 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول وسفر 4791 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر

11:32 ص الأحد 28 مايو 2017

وصول وسفر 4791 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر. أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الأحد، لاستقبال السفينة "جاز برايد" على متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لمغادرة 4 سفن، وهي: القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 244 راكبًا و188 شاحنة و9 سيارات.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال 7 سفن، وهي: القاهرة، مسرة، عمان، الحرية، غزالة، بوسيدون إكسبريس، النوى إكسبريس، على متنهم 3640 راكبا و222 شاحنة بضائع و56 شاحنة أثاث ركاب و204 سيارات.

ويستعد ميناء نويبع، اليوم، لاستقبال السفينة "سينا" على متنها 292 راكبا و6 برادات و8 تريلا و16 سيارة و3 باص جيت.

فيما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين آيلة وسينا، على متنهما 615 راكبا منهم 44 معتمرا و18 برادا و15 تريلا، و29 سيارة. وغادرت السفينتان آيلة وسينا على متنهما 109 ركاب، منهم 45 معتمرا و27 برادا و25 تريلا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية

    نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية

    أخبار
  • 10 عبّارات تنقل 5531 عاملًا مصريًا من الخليج إلى سفاجا

    10 عبّارات تنقل 5531 عاملًا مصريًا من الخليج إلى سفاجا

    أخبار
  • محافظ البحر الأحمر: منفذو هجوم المنيا سيلحقهم الخزي والعار

    محافظ البحر الأحمر: منفذو هجوم المنيا سيلحقهم الخزي والعار

    أخبار
  • بالصور.. الليثي يشهد فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر

    بالصور.. الليثي يشهد فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي بالبحر الأحمر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • واشنطن تؤيد مصر في مكافحة الإرهاب وتعلن استعدادها للتعاون مخابراتيا وعسكريا

    واشنطن تؤيد في مكافحة الإرهاب وتعلن استعدادها للتعاون مخابراتياأخبار

  • بتوصية من ميدو.. دجلة يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك

    بتوصية من ميدو.. دجلة يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالكرياضة

  • مي عزالدين توجه رسالة لمحمد رمضان وتعتذر للجمهور

    مي عزالدين توجه رسالة لمحمد رمضان وتعتذر للجمهورفنون

  • فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في

    فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

  • فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذين في ليبيا

    .. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذينأخبار

  • الإفتاء توضح الأعذار المُبيحة للإفطار في نهار رمضان

    الإفتاء توضح الأعذار المُبيحة للإفطار في نهار رمضانإسلاميات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة