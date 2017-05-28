رفض استئناف مواطنة على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير
رفض استئناف مواطنة على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير
11:53 ص الأحد 28 مايو 2017
مصرية تيران وصنافير
كتب – محمود السعيد:
قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم الأحد، برفض تدخل مواطنة في الاستئناف على الحكم القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية (مصرية تيران وصنافير)، على أن تنظر موضوع الاستئناف بجلسة 4 يونيو المقبل.
وأقام الاستئناف سيدة تدعى نهلة أحمد قنديل، وحمل رقم 157 لسنة 2017، وكانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى، وألزمتها بالمصاريف.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واللذان قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ماذا ينتظر حُكم "مصرية تيران وصنافير" أمام القضاء اليوم؟
-
الإدارية العليا تسترد 52 فدان للدولة بمرسي مطروح
-
تأجيل طعون إلغاء أحكام بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان
-
حجز طعن إلغاء منع إيطالي حاول"نشر الفتنة الطائفية"من دخول مصر لـ2
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
عمرو أديب بعد حادث المنيا: "خدوا بالكم من البلد قبل ما الدم يملأ الشوارع"أخبار
-
تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسهأخبار
-
مصراوي ينشر جدول مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات الفضائيةفنون
-
واشنطن تؤيد مصر في مكافحة الإرهاب وتعلن استعدادها للتعاون مخابراتياأخبار
-
وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار
-
فيفي عبده توضح الفارق بينها وبين مريام فارس في "رامز تحت الأرض"فنون