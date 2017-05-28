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رفض استئناف مواطنة على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير

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مصراوي Masrawy

رفض استئناف مواطنة على حُكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير

11:53 ص الأحد 28 مايو 2017

مصرية تيران وصنافير

كتب – محمود السعيد:
قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم الأحد، برفض تدخل مواطنة في الاستئناف على الحكم القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية (مصرية تيران وصنافير)، على أن تنظر موضوع الاستئناف بجلسة 4 يونيو المقبل.

وأقام الاستئناف سيدة تدعى نهلة أحمد قنديل، وحمل رقم 157 لسنة 2017، وكانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى، وألزمتها بالمصاريف.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واللذان قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.

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