رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها ينعون الإعلامية صفاء حجازي

كتب- مصطفى المنشاوي:

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بالهيئة ببالغ الحزن والأسى، رحيل الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال حسين زين: "الإعلامية الراحلة سعت خلال فتره رئاستها للاتحاد كأول سيدة تنال هذه المكانة الكبيرة إلى تطوير العمل بخطط ورؤى جديدة وعملت على إيجاد صف ثان من القيادات الشابة، ولم ينقطع أبداً عطاؤها المتميز للإعلام المصري، حيث كانت نموذجًا يُحتذى به في المهنية والاحترام، وساهمت بفكرها ورؤيتها في تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

وأشاد زين بما قدمته الراحلة من رؤية وفكر وأداء مهني خلال مشوارها الإعلامي الزاخر بالاتحاد منذ أن كانت مُذيعة، حيث تميزت في أدائها بنشرات الأخبار والبرامج، التي امتعت المشاهدين وتركت بصمة بصوتها المميز في قلوب الجميع حتى لُقبت بقيثارة العرب ثم رئيساً لقطاع الأخبار.

ودعا زين بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وذكر التلفزيون المصري أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد السيدة نفيسة ظهراليوم الأحد، وهو ما أكدته المذيعة سارة حازم - ابنة شقيقة حجازي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".