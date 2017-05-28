ألف جنيه لكل مصاب بحريق محطة وقود إدفو ـ صور

أسوان ـ إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مديري التضامن الاجتماعي والصحة والإسكان، بالإضافة إلى الحماية المدنية، لمعاينة موقع حادث حريق محطة وقود بقرية الرمادي بمدينة إدفو، للوقوف على حجم الخسائر التي نتجت عن الحريق، الذي نشب أثناء تفريغ الوقود من إحدى السيارات الناقلة له.

كما قرر المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، صرف ألف جنيه لكل مصاب جراء الحريق، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بعد حصر اللجنة الموفدة لعدد المصابين.

ووجه حجازى اللجنة المشكلة بحصر الخسائر المادية، سواء داخل محطة الوقود أو المنازل المجاورة أو غير ذلك من الخسائر، بحيث يحدد الحصر صرف التعويضات اللازمة طبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك، بعد عرض اللجنة الموقف كاملاً على المحافظ.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تأتي حرصًا منها على الوقوف بجانب المواطن البسيط عند حدوث أى كوارث أو ظروف طارئة وفقاً للإمكانيات المتاحة، مطالبا العاملين في محطات الوقود باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء عملية تفريغ الوقود في الخزانات المخصصة لذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.