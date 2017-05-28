أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك -
فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي -
الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ألف جنيه لكل مصاب بحريق محطة وقود إدفو ـ صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ألف جنيه لكل مصاب بحريق محطة وقود إدفو ـ صور

11:20 ص الأحد 28 مايو 2017

  • عرض 7 صورة

    dbc7976003.jpg

  • عرض 7 صورة

    eaf8e3acd4.jpg

  • عرض 7 صورة

    c2e197c4d1.jpg

  • عرض 7 صورة

    7856aefcf3.jpg

  • عرض 7 صورة

    3ff2adbb46.jpg

  • عرض 7 صورة

    3ea68eab7a.jpg

  • عرض 7 صورة

    aa528abbe5.jpg

إعادة الألبوم

إسقاط رأسي من حادث المنيا.. طفلة العامين وتوأما الرصاصة

الألبوم التالى

إسقاط رأسي من حادث المنيا.. طفلة العامين وتوأما الرصاصة

أسوان ـ إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مديري التضامن الاجتماعي والصحة والإسكان، بالإضافة إلى الحماية المدنية، لمعاينة موقع حادث حريق محطة وقود بقرية الرمادي بمدينة إدفو، للوقوف على حجم الخسائر التي نتجت عن الحريق، الذي نشب أثناء تفريغ الوقود من إحدى السيارات الناقلة له.

كما قرر المحافظ، في بيان له، اليوم الأحد، صرف ألف جنيه لكل مصاب جراء الحريق، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بعد حصر اللجنة الموفدة لعدد المصابين.

ووجه حجازى اللجنة المشكلة بحصر الخسائر المادية، سواء داخل محطة الوقود أو المنازل المجاورة أو غير ذلك من الخسائر، بحيث يحدد الحصر صرف التعويضات اللازمة طبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لذلك، بعد عرض اللجنة الموقف كاملاً على المحافظ.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تأتي حرصًا منها على الوقوف بجانب المواطن البسيط عند حدوث أى كوارث أو ظروف طارئة وفقاً للإمكانيات المتاحة، مطالبا العاملين في محطات الوقود باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء عملية تفريغ الوقود في الخزانات المخصصة لذلك، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق في محطة وقود بإدفو شمال أسوان

    السيطرة على حريق في محطة وقود بإدفو شمال أسوان

    أخبار
  • بالصور.. حريق بمنزل مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة

    بالصور.. حريق بمنزل مكون من 6 طوابق بشبرا الخيمة

    أخبار
  • إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

    إصابة 9 أشخاص ونشوب حريق بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

    أخبار
  • إصابة سائقين وسيدة في حريق سيارة وتوك توك بسوهاج

    إصابة سائقين وسيدة في حريق سيارة وتوك توك بسوهاج

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

    في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيدأخبار

  • مصراوي ينشر جدول مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات الفضائية

    مصراوي ينشر جدول مواعيد عرض مسلسلات رمضان على القنوات الفضائيةفنون

  • بتوصية من ميدو.. دجلة يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك

    بتوصية من ميدو.. دجلة يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالكرياضة

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

  • الإفتاء توضح الأعذار المُبيحة للإفطار في نهار رمضان

    الإفتاء توضح الأعذار المُبيحة للإفطار في نهار رمضانإسلاميات

  • أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخة

    أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة

الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة