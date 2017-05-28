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مقتل سائق توك توك على يد عاطل بالصف

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مصراوي Masrawy

مقتل سائق توك توك على يد عاطل بالصف

11:34 ص الأحد 28 مايو 2017

مقتل سائق توك توك على يد عاطل بالصف

مقتل سائق توك توك على يد عاطل بالصف

كتب - محمد شعبان:

قُتل سائق توك توك على يد عاطل بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن مشادة كلامية نشبت بين سامي فرج صالح، 35 عاما، سائق توك توك، مقيم بمنطقة عرب الحصار القبلية، وعاطل يدعى "أيمن.خ"، 32 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على السائق بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعي بالبطن.

وتمكن العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وأقر بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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