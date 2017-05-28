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شاب ينهي حياة مُسن أمام المارة بسبب 5 جنيهات

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مصراوي Masrawy

شاب ينهي حياة مُسن أمام المارة بسبب 5 جنيهات

11:24 ص الأحد 28 مايو 2017

شاب ينهي حياة مُسن أمام المارة بسبب 5 جنيهات

كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياة مُسن في الجيزة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض؛ رفض منحه 5 جنيهات لشراء الزينة.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفٍ بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وانتقلت قوة بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة شخص يبلغ من العمر 50 عاما، مصابا بطعنة بجوار الأذن.

وكشفت تحريات العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن مرتكب الواقعة شاب يبلغ من العمر 28 عاما، يتعاطى المواد المخدرة وخاصة مسحوق الهيروين، وأنه طلب من المجني عليه دفع 5 جنيهات لشراء الزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم، فكان رده: "مش هدفعلك فلوس تشتري بيها بودرة"، مما أثار حفيظة المدمن، وتعدى عليه بـ"كزلك" محدثا إصابته التي أودت بحياته أمام المارة.

وتمكن الرائد أحمد سمير، رئيس مباحث الجيزة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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