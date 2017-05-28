مصادر: نلاحق 3 متهمين متورطين في إصابة "طفل أكتوبر"

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر مطلعة على تحقيقات واقعة إصابة الطفل يوسف سامح (14 عامًا)، والطالبة دعاء (22 عامًا) بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، إن قوات الأمن تلاحق 3 متهمين أصدرت النيابة العامة أمرا بضبطهم.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من ضبط المتهم "زياد.م" - (22 عاما) - طالب بكلية التجارة مقيم بمحافظة الفيوم، بعدما كشفت التحريات إطلاق بعض الأشخاص أعيرة نارية في توقيت متزامن للحادث أثناء حفل خطوبة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم، بمنطقة متاخمة لمكان الحادث، وعُثر على 18 ظرف فارغ لطلقات بندقية آلية.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لأنها غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام، أن المتهمين الثلاثة هم: خال العريس تاجر يبلغ من العمر 44 عاما، وضابط شرطة برتبة نقيب بإدارة البحث الجنائي بالفيوم يدعى "طاهر م. أ."، و"خالد أ. ع."، طالب بكلية الحقوق، نجل عضو بمجلس الشعب.

وأوضحت المصادر، أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي من أعلى فيلا بالقرب من ميدان الحصري، خلال حفل عرس تم عقده بالفيلا منذ الساعة الثالثة عصرا وحتى 12 مساء قائلا: "المتهمين مكنوش عارفين يستخدموا السلاح".

تعود الواقعة إلى العاشرة والنصف مساء الخميس قبل الماضي، إذ كان يقف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، مضيفا أن أصدقاء "يوسف" فوجئوا بسقوطه على الأرض "وقع مرة واحدة"، موضحا أن عددا من المارة ورواد المطعم أسرعوا لاكتشاف الأمر، ونقلوا الطفل إلى مستشفى جامعة 6 أكتوبر، وتبين إصابته بطلق بالرأس، وتم إيداعه بغرفة العناية المركزة.