اشتراكي ألماني بارز يشكك في التعاون الاستخباراتي مع واشنطن
اشتراكي ألماني بارز يشكك في التعاون الاستخباراتي مع واشنطن
11:17 ص الأحد 28 مايو 2017
توماس أوبرمان رئيس الكتلة البرلمانية
برلين (د ب أ)
وصف توماس أوبرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه خطر على الأمن، وأعرب عن تشككه تجاه التعاون الاستخباراتي الألماني مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أوبرمان في تصريحات خاصة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد وغدا الاثنين: "ترامب يعد رئيسا لابد أن يفترض المرء أنه نقل معلومات حساسة إلى ممثلين روسيين. إن ذلك حالة خطيرة".
وأشار إلى أن طريقة التعامل الاعتباطية لترامب مع معلومات مهمة تعد "مصدر خطر أمني على الغرب"، مشددا على ضرورة أن تستوضح الاستخبارات الألمانية ذلك.
وقال: "لا يمكن أن يستمر الأمر على ما هو عليه حاليا. إن ذلك يهدد تبادل المعلومات ويمكن أن يصبح خطيرا لكلا الجانبين".
ويتردد أن ترامب أفشى معلومات سرية خاصة بجهاز استخباراتي صديق خلال زيارة الرئيس الروسي سيرجي لافروف لواشنطن في منتصف مايو.
وبحسب تقارير صحفية، ترجع هذه المعلومات لجهاز استخباراتي لدولة صديقة مع الولايات المتحدة الأمريكية-ولم يكن مسموحا بنقلها لأحد.
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