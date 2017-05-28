نتنياهو يختار نائبا درزيا وزيرا للاتصالات
نتنياهو يختار نائبا درزيا وزيرا للاتصالات
11:09 ص الأحد 28 مايو 2017
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تل أبيب - (د ب أ):
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين السياسي الدرزي أيوب قرا وزيرا للاتصالات.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإنه سيتم طرح تعيين قرا (62 عاما)، وهو نائب من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وينتمي للطائفة الدرزية، على الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها المقرر في وقت لاحق اليوم.
وكان نتنياهو تخلى عن حقيبة الاتصالات في فبراير بعد انتقادات شديدة، وعين النائب تزاتشي هانيجبي قائما بأعمال الوزير.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في إسرائيل نحو 130 ألف عربي من هذه الطائفة الدرزية. وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين، الذين يمكنهم التطوع للخدمة العسكرية، فإن الدروز مطالبون بالخدمة في الجيش الإسرائيلي.
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