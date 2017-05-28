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«فولكس فاجن» تطور «تيجوان» مجددًا

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«فولكس فاجن» تطور «تيجوان» مجددًا «فولكس فاجن» تطور «تيجوان» مجددًا

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تسعى شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، لتعديل الأداء الفني والشكلي لعدد من إصداراتها الشهيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها التسويقية والإنتاجية الجديدة.

وبحسب موقع "ستاف"، فإن "تيجوان" التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV”، ستشمل بعض التعديلات الفنية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تحمل راية الشركة الألمانية في هذا الطراز.

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ووضعت الشركة الألمانية خطة متوسطة المدى للتعافي من الخسائر الاقتصادية التي عانت منها على مدار عام كامل، على خلفية ضيحة التلاعب والغش في معدلات الانبعاثات لإصداراتها الديزل.

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