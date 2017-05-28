«هيونداي» تنافس «تويوتا بريوس» بنسخة هجين جديدة من «إيونيك»

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تركز شركة "هيونداي" الكورية على منافسة نظيرتها اليابانية العملاقة "تويوتا" في مجال السيارات الكهربية، رغم تمتع كليهما بسمعة طيبة في هذا الصدد.

وبحسب موقع "كانديان مانيفكتورينج"، فإن الشركة الكورية تخطط لتصنيع سيارة منافسة للعملاقة اليابانية "تويوتا بريوس" الهجين، والتي تعد إحدى أهم السيارات في طراز المركبات التي تعمل بالوقود الكهربي والمحروق معًا.

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وتستعد "هيونداي" لطرح إصدار جديد من السيارة الهجين ضمن سلسلة "إيونيك" الكهربائية الشهيرة، والتي تنافس بها الشركة الكورية في العديد من الأوساط العالمية.

وتعتمد "هيونداي" على سلسلة "إيونيك" كلاعب رئيسي في جميع مشاركاتها بالمحافل الدولية الموسعة للسيارات على مستوى العالم.