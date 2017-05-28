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ماكرون يمتدح "براجماتية وانفتاح" ترامب

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مصراوي Masrawy

ماكرون يمتدح "براجماتية وانفتاح"

10:35 ص الأحد 28 مايو 2017

مصافحة بين ترامب وماكرون في تاورمينا على هامش قمة

باريس - (أ ف ب):

رغم الخلاف بينهما حول اتفاق المناخ خلال قمة مجموعة السبع في ايطاليا، امتدح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت نظيره الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بـ"البراجماتي والمنفتح الراغب بالعمل".

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة مجموعة السبع في تاورمينا في إيطاليا "رأيت زعيما لديه قناعات قوية أشاطره قسما منها، مثل تلك المتعلقة بالإرهاب والرغبة بالحفاظ على مواقعنا بين الأمم، كما كانت لدي معه خلافات".

وأضاف الرئيس الفرنسي "كلي أمل بأن يؤكد التزامه (باتفاقات باريس) ولو وفق الوتيرة التي تناسبه"، كما اعتبر أن "تقدما" قد حصل بشأن مسألة المناخ خلال قمة مجموعة السبع بخلاف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي وجدت أن المحادثات حول هذه النقطة كانت "صعبة وغير مرضية".

وقال ماكرون ايضا "التجربة كانت الأولى سواء بالنسبة إليه أو بالنسبة إلي. لقد أدرك ترامب أهمية هذه المحادثات" ذاهبا إلى حد وصف ترامب بـ"بالشخص المنفتح الراغب في التعامل معنا بالشكل المناسب".

وتابع الرئيس الفرنسي "لاحظت قدرته على الإنصات ورغبته في تحقيق تقدم معنا، وهذا احد افضل انجازات هذه القمة لمجموعة السبع"، مع العلم بأن ترامب لم يتراجع عن مواقفه.

ولم يتطرق ماكرون إلى المصافحات الحديدية لترامب له لدى لقائه به الخميس في بروكسل والجمعة في تاورمينا.

واعتبر أن افضل ما تخلل قمة مجموعة السبع هو الغداء الذي جمعه الجمعة بقادة الدول الست الأخرى على طاولة واحدة حيث كان الحديث "من دون رسميات وتم التطرق خلاله إلى كل المواضيع".

كما أكد ماكرون أن ترامب قال له بالفعل أنه كان "مرشحه" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وانه لم يدعم كما لم يلتق على الاطلاق مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن "رغم زيارتها الطويلة إلى برج ترامب".

هذا المحتوى من

AFP

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