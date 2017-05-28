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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

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مصراوي Masrawy

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

10:35 ص الأحد 28 مايو 2017

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

اسرائيليون يتظاهرون في تل ابيب تأييدا لحل الدولتين

القدس المحتلة (أ ف ب)
تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تأييدا لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وشارك في التجمع زعيم المعارضة. كما تلا المنظمون رساله وجهها لهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

خلال التحرك الذي نظمته مساء السبت حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي تنتهجها اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، رفعت على المنصة لافتة كبيرة كتب عليها "دولتان، أمل واحد".

وأكد رئيس "السلام الآن" آفي بوسكيلا أن التظاهرة تهدف إلى رفض "غياب الأمل جراء حكومة تواصل الاحتلال والعنف والعنصرية".

وأضاف "حان الوقت لنثبت للإسرائيليين والفلسطينيين والعالم أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين ترفض الاحتلال وتريد التوصل إلى حل الدولتين".

وخلال التجمع، تلا المنظمون رسالة دعم وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عباس كما نقل عنه المنظمون "حان الوقت للعيش معا بأمن واستقرار. واجبنا حيال الأجيال المقبلة يقضي بإنهاء النزاع والتوصل إلى سلام الشجعان".

وطالب أيضا بانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 وحل الدولتين.

بدوره، طالب زعيم المعارضة اليسارية، رئيس حزب العمل الإسرائيلي اسحق هرتزوغ بالحل المذكور منددا بسياسة الحكومة. ويرى قسم كبير من المجتمع الدولي أن الاستيطان يشكل عائقا رئيسيا أمام حل الدولتين.

هذا المحتوى من

AFP

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